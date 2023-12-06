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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يعلن عن إصابة مدافع ريال مدريد

داني كارفاخال
داني كارفاخال

أعلن نادي ريال مدريد، عن تعرض مدافعه داني كارفاخال لإصابة جديدة


 

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:" أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني عن إصابة مدافعه داني كارفاخال في ربلة ساقه اليسرى دون تحديد مدة غيابه".
 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو": "سيغيب كارفاخال حتى نهاية العام الحالي على الأقل، وسيحاول اللحاق بريال مدريدفي كأس السوبر الإسباني يوم 10 يناير الثاني المقبل".


ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع جيرونا، عقب مرور 15 جولة من المسابقة.

وسيغيب داني كارفاخال على الأقل عن المباريات التالية: "ريال بيتيس - يونيون برلين - فياريال - ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا".
 

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