اقتصاد السعودية|انطلاق معرض مسكن العقاري في الرياض غداً

تنطلق غداً، النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، والذي يقام برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق الفورسيزون في مدينة الرياض، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وشركات التطوير العقاري، والجهات التمويلية.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” يهدف المعرض إلي توفير وتسهيل التملك المباشر في المعرض، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية والأراضي والمخططات المعروضة قرابة 60 ألف وحدة سكنية، بقيمة سوقية تتجاوز ٧ مليارات ريال، وذلك لتسهيل التملك، وتوفير رحلة متكاملة للمستفيد والزائر، ويتضمن المعرض ركن التمويل بتواجد البنوك المحلية، وركناً خاصاً بالموثقين لتسهيل التملك داخل المعرض، وركن المطورين والشركات العقارية، وركناً للمقاولات والاستشارات الهندسية.



يذكر أن المعرض يأتي امتداداً للجهود المستمرة التي يبذلها شركاء القطاع العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك للمساكن، كما يسهم في تواجد الجهات والبرامج ذات العلاقة تحت سقف واحد لطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، وتحقيق تجربة سكنية متميزة ومتكاملة للأسر السعودية.