دي بروين وهالاند.. قائمة نارية لـ مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ففيا، عن قائمة مانشستر سيتي الرسمية في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستجرى في السعودية خلال الشهر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين العائد من الإصابة، إلى جانب النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كاملة، كالآتي:



كايل ووكر - روبن دياز - كالفين فيليبس - جون ستونز - ناثان آكي - ماتيو كوفاسيتش - إيرلينج ھالاند - جاك جريليش - جيريمي دوكو - رودري - كيفين دي بروين - ستيفان أورتيجا - جوليان ألفاريز - برناردو سيلفا - سيرجيو جوميز - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ماتيوس نونيس - إيدرسون - سكوت كارسون - فيل فودين - وسكار بوب - ريكو لويس.

ويبدأ مانشستر سيتي بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي مع الفائز من أوراوا الياباني وليون المكسيكي.

ويشارك مانشستر سيتي في مونديال الأندية بصفته بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، عقب التغلب على إنتر ميلان في المباراة النهائية.