اقتصاد السعودية| وزارة النقل تحقق المركز الثالث في برنامج قياس الارتباط الوظيفي

حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الثالث على مستوى الوزارات بعد تسجيل الوزارة نسبة مئوية بلغت 80.6% في جانب الارتباط الوظيفي لعام 2022م في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي، وفقًا للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم خلال حفلها السنوي، والذي أقيم بالعاصمة الرياض لتكريم الجهات الفائزة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” سلم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جائزة الوزارة لمعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الجهات الحكومية.



وأكد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذا الإنجاز يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه الوزارة لموظفيها، بمتابعة مباشرة من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مضيفًا أن الإنجاز يأتي تحقيقًا للمستهدفات الطموحة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي حظي من خلالها الموظف بالعديد من المميزات والخدمات المتنوعة، الأمر الذي أسهم في إيجاد بيئة عمل داخلية محفزّة.



وأشاد الحسن بجهود منسوبي الوزارة في تحقيق هذا الإنجاز للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن تحقيق مثل هذه الإنجازات يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي دعمت ومكنت مختلف القطاعات الحكومية للارتقاء في بيئة العمل.

وجاء فوز الوزارة نتيجةً للعمل المستمر المقدّم في جانب تطوير بيئة وثقافة العمل، وتحسين إنتاجية الموظفين، وإطلاق الوزارة للعديد من المبادرات ومواكبة التغيرات التي تشهدها المملكة، وتنفيذ برامج ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



الجدير بالذكر أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي يعد أحد المشاريع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية للنهوض ببيئة العمل، ويهدف إلى رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتطوير الموظفين وتحسين إنتاجيتهم، وكذلك تطوير بيئة العمل وإعداد خطط تحسينية وتوصيات؛ لخلق الرغبة الدائمة في التميّز.