في عيد ميلادها الـ47 | شاهد.. هذه الصور أثارت الجدل لـ بسمة

يصادف اليوم الـ 7 من ديسمبر عيد ميلاد الفنانة بسمة، والتي أتمت عامها الـ 47 .

وتعد “بسمة”، من الفنانات اللواتي يحرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل “بسمة”، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بسمة، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور بسمة