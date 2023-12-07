أغبى عملية سطو مسلح على الطريق الصحراوى ببنى سويف..تعرف عليها

عملية سطو غريبة على الطريق الصحراوى ببنى سويف ، من خلال السطو على "حمولة سيارة" قادمة من "نجع محمد خير" التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا ، محملة " بحديد تسليح ".

توقفت السيارة فجأة بسبب عطل فنى فيها واتصلت انا باعتبارى سائق السيارة بالشركة التابعة للحمولة ، وكانوا معى على الهاتف اثناء توقف سيارة بها 4 أفراد توقفت بجانب سيارتى ونزولوا منها ، وظننت انهم سيقوموا بمعاونتى على اصلاح العطل ومازال اصحاب الشركة على الهاتف ، وفوجئت بانهم يقوموا بشل حركتى وتهديدى " بعتلة حديدية " لسرقة الحمولة ، وعلى الفور اغلق مسؤولوا الشركة الهاتف واتصلوا برئيس مباحث مركز بنى سويف المقدم " اشرف الخولى " الذى حضر على رأس قوة أمنية والقى القبض على المتهمين الاربعة ونجت الحمولة من السرقة ونجوت أنا من القتل .



كانت هذه هى أقوال "محمد حجاج محمد 37 سنة ، سائق حمولة "حديد التسليح " من محافظة قنا فى تحقيقات النيابة العامة والتى أمر المستشار خالد المتناوى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف بإحالة المتهمين الاربعة الى محكمة الجنايات محبوسين .



وأضاف سائق حمولة حديد التسليح التابعة لاحدى الشركات العاملة فى توزيع حديد التسليح بالقاهرة اننى أقودد سيارة " تريلا" بمقطورتين المقطورة الاولى رقمها " أ.ه.ف" 6942، والمقطورة الثانية " أ.م.ص" 965، واثناء سيرى فى الطريق الصحراوى قنا القاهرة تعطلت السيارة فى حدود مركز بنى سويف على الطريق الصحراوى ، وتوقفت سيارة بجانبى ونزل منها 4 متهمين فظننت انهم سيساعدوننى الا اننى فوجئت بمباغتة المتهمين الاول والثانى لى وشالين مقاومتى باستخدام " عتلة حديد " وتمكن المتهمين الثالث والرابع من البدء فى سرقة حمولة "حديد التسليح كرها عنى "



واكد المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف ، فى تحقيقات النيابة العامة التى باشرها المستشار خالد المتناوى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، ان القوة الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهمين الاربعة وهم المتهم الاول " ه.ٍ.ع، 28 عام و الثانى "م.ا.م" 22 سنة ، و الثالث "خ.ش.ح" 20 عاما ، ووالمتهم الرابع "م.ا.ر" 22 عاما وجميعهم من قرية بياض العرب بمركز بنى سويف ماعدا المتهم الثالث من قرية الشناوية التابعة لمركز ناصر ، واضاف رئيس مباحث مركز بنى سويف ، ان تحرياته السرية اسفرت عن صحة الواقعة وان المتهمين اتفقوا فيما بينهم على سرقة حمولة السيارة قيادة المجنى عليه بالاكراه وما ان ظفروا به حتى قاموا بمباغته وشل مقاومته وشرعوا فى سرقة حمولة السيارة .



وأمر المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، بعرض المتهمين الاربعة على المجنى عليه فى سرايا النيابة ، وتعرف عليهم قائد السيارة " التريلا " فى مواجهتهم وادلى المتهمون الاربعة باعترافات تفصيلية بالواقعة واقروا بارتكابهم الواقعة فى تحقيقات النيابة .



وقرر المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف باحالتهم محبوسين الى محكمة الجنايات ببنى سويف ، لانهم شرعوا فى سرقة حمولة "حديد تسليح بطريق الاكراه الواقع على قائد السيارة محمد حجاج بان قام المتهمون الاربعة ببث الرعب فى نفسه واستخدموا الة حديدية لشل مقاومته والشروع فى الاستيلاء على منقولات خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم بمعرفة قوات الشرطة كما وجهت النيابة العامة لهم تهمة احراز عتلة حديدية مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان يوجد مسوغ قانونى لاحرازها.