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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 320 حافظا لكتاب الله بالفشن جنوب بني سويف

الطفل الفائز بالعمره
الطفل الفائز بالعمره في بني سويف

كرمت هدي ظريف العمدة،  عضو هيئة مكتب المحافظة لأمانة المرأة  بحزب مستقبل وطن  أكثر من  320 من أبناء مركز الفشن من حفظة القرآن الكريم والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة  وذلك في الحفل الكبير الذي أقامته بإحدى القاعات الكبرى بمدينة الفشن  لتكرم حفظة القرآن الكريم وتأييد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  بحضور الدكتور معاذ الشاهد أمين شباب الحزب بالمحافظة  ومحمد زكي جنيدي ممثلا عن النائب علي عبدالفضيل ونهي محمد ممثلا عن النائب طه الناظر  وسيدة الأعمال نيفين الببلاوي،  وعلاء حفني ومجموعة جروب جبر الخواطر ببني سويف ، وحاتم إسماعيل مدير إدارة الفشن التعليمية  والشيخ عبد الحكيم عن إدارة الاوقاف  والمحاسب احمد الحسيني، ومنسق حمله بشبابها بقيادة الدكتور كريم جمال والعمدة علاء اسماعيل عمدة قرية منشأة عمرو .

 

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وتم توزيع  شهادات تقدير  لعدد  150   شهادة تقدير لبراعم الايمان ،60  درع زجاج مغلف  ١٢٠ مصحفا حجم كببر  لحفظة كتاب الله  ، وفاز بالعمرة المجانية  الطفل احمد حجاج  من ذوي الهمم “كفيف ” وحافظ كتاب الله. 

وقالت هدي ظريف ان الاحتفالية جاءت   لتكريم  المبدعين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في حفظ ودراسة كتاب الله العزيز، واصفا إياهم  بأنهم النجوم اللامعة التي تنير دروب الهدى والعلم، وترفع راية التفوق والتميز في حفظ القرآن الكريم.

تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
تكريم 320 من حفظة القران الكريم ببني سويف
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