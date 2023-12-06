محافظ بني سويف يصرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات المعيلات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات المُعيلات لديها 5 أبناء في مراحل التعليم، والتي كلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة ببحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في سداد ديون متأخرة عليها ، موجهاً بسرعة تذليل أية مشكلات قد تواجه السيدة في صرف معاش تكافل وكرامة



جاء ذلك خلال اللقاء، الذي اعتاد محافظ بني سويف على عقده ، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين ، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات

حضر اللقاء كل من: الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام