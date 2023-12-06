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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يصرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات المعيلات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات  المُعيلات لديها 5 أبناء في مراحل التعليم، والتي كلف المحافظ وحدة حقوق  الإنسان بديوان عام المحافظة ببحث حالتها  لاتخاذ ما يلزم   لمساعدتها في سداد  ديون متأخرة عليها ، موجهاً بسرعة تذليل أية مشكلات قد تواجه السيدة في صرف معاش تكافل وكرامة 

محافظ بني سويف يتابع أعمال تيسير إجراءات وتذليل معوقات مشروع سوق الدهشوري

اليوم.. ندوة توعوية عن الانتخابات الرئاسية بحقوق بني سويف


جاء ذلك خلال اللقاء، الذي اعتاد محافظ بني سويف على عقده ، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين ، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات

حضر اللقاء كل من: الأستاذة مها  حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة  ومسؤولو  وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام

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