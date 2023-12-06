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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. ندوة توعوية عن الانتخابات الرئاسية بحقوق بني سويف

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد فوزي عميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف عن تنظيم ندوة حول "المشاركة السياسية والديمقراطية في مصر"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن  رئيس الجامعة،  وذلك بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا بالكلية.


يأتي ذلك  في إطار حرص جامعة بنى سويف على توعية الطلاب وحثهم علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل

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وتتناول الندوة، حث منسوبي الكلية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تأكيد لمبدأ المواطنة والذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل مصر.

وأكد الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية، ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الإنتخابي في العملية الإنتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

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