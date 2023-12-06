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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال تيسير إجراءات وتذليل معوقات مشروع سوق الدهشوري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة، التي شكلها  لتيسير الإجراءات وتذليل المعوقات الخاصة بمشروع إنشاء وتطوير سوق الدهشوري بمدينة بني سويف ، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أسامة إسماعيل مدير إدارة متابعة المشروعات بصندوق التنمية الحضرية ، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف،  المهندس رامي رجب مدير التخطيط  العمراني، الأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني وممثلي وحدة الاستشارات بهندسة بني سويف، ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يجري تنفيذه تحت إشراف وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة بني سويف، وبتمويل من صندوق التنمية الحضرية، ليشمل أكثر من 160 محلا وكشك  لبيع الخضر والفاكهة والأسماك، ، كافتيريات، ودورات مياه ، وغرف كهرباء و إدارة و أمن، و6 مداخل موزعة على الجهات الأربع، مع مراعاة احتياجات الأمان والسلامة في تصميم المشروع.

حيث أكد المحافظ على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات الفنية للمشروع، موجها الجهات المعنية بتضافر الجهود، والتعاون لتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال كافة في المواعيد المحددة، فيما تم الاتفاق على إعداد تقرير بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومعوقات التنفيذ " إن وجدت".

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