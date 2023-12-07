قبل مواجهة بلوزداد .. الأهلي كعب داير في بطولات محلية وأفريقية وعالمية

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثل ما حدث الموسم الماضي وانتظاره لأخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.

أما النادي الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يبدأها الجمعة القادمة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري على استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي يواصل تدريباته استعدادًا للمباراة بتدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما يخوض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون، وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

عقب ذلك يغادر النادي الأهلي عقب اللقاء مباشرة إلى السعودية للاستعداد لأولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية التى تنطلق يوم 12 ديسمبر المقبل بمباراة اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندى، ويلتقي الأهلي الفائز من ذلك اللقاء يوم 15 ديسمبر، وفي حالة فوز الاهلي في اللقاء سيواجه فريق فلومنينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وعقب تلك البطولة مباشرة في حالة صعود الأهلي لأدوار متقدمة منها ووصوله للدور نصف النهائي أو الخروج منه ولعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع او الصعود للنهائي ولعب المباراة النهائية تم تأجيل لقاء بيراميدز في الدوري المقرر له يوم 18 ديسمبر، والسفر مباشرة إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري بلقاء سيراميكا كليوباترا في الدور النصف النهائي، وفي حالة الفوز سيواجه الفائز من لقاء بيراميدز وفيوتشر في نصف النهائي الأخر.

ليعود بعد ذلك مباشرة لاستكمال مبارياته وفي حالة تحديد موعد العودة مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر التى تم تاجيلها لارتباط الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية،والتى كان من المقرر إقامتها يوم 19 ديسمبر، وثم يقوم النادي الأهلي بخوض مباريات الدوري بمواجهة فاركو يوم 2 يناير من العام المقبل.

وبعد ذلك تتوقف المسابقات جميعا بسبب بطولة أمم إفريقيا كوتديفوار 2023، والتى ستقام من 13 يناير وحتى و11 فبراير من العام المقبل، وبعد ذلك يعود الاهلي لمواجهته المحلية والإفريقية بلقاء القمة امام الزمالك يوم 15 فبراير 2024، وبعد ذلك مباراة طلائع الجيش يوم 19 فبراير، والعودة مرة اخرى للقاءات الإفريقية بمواجهة ميدياما الغانمي يوم 23 فبراير، ثم يختتم مواجهته اللإفريقية بمواجهة يانج أفريكانز يوم 1 مارس.

تلك هى مباريات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة والتى من خلالها يخوض النادي الأهلي مباريات في اكثر من بطولة محلية وأفريقية وعالمية.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.