عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تحصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. علي جمعة يوضح

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن المسلم يحتاج إلى الفرقان من ربه في كل وقت وفي كل مكان، ويشتد احتياجه له في وقت الفتنة وزمانها، فما هي الفتنة وما هي حقيقتها، وكيف يخرج المسلم منها بفرقان ربه ؟. 

 

وأوضح جمعة فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الفتنة في اللغة هي : الابتلاء والامتحان والاختبار, وأصلها مأخوذ من قولك : «فتنت الفضة والذهب» إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. وعلى هذا المعنى قوله تعالى : ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾ [البقرة :102]. ومنها قوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال :28]. وقوله تعالى : ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء :35].

 

وتأتي الفتنة بمعنى الكفر كما في قوله تعالى : ﴿وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة :193]. ومنها قوله تعالى : ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب :14].

 

وتأتي بمعنى الفضيحة كما في قوله تعالى : ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة :41].

 

وتأتي الفتنة بمعنى العذاب، والعقوبة قال تعالى : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [الأنفال :25]. ومنها قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور :63]. ومنها قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِى اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت :10]. ومنها قوله تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ﴾ [الصافات : 62 ، 63].

 

وتأتي الفتنة بمعنى القتل والاقتتال بين الناس، منها قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال :73]. قال تعالى : ﴿أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [التوبة :126]. 

حقيقة علاج المحسود بماء وضوء الحاسد.. علي جمعة يوضح

معمول لي عمل .. رد أمين الفتوى على سيدة تشكو من إحدى قريباتها

وتأتي بمعنى السوء والمكروه ومن ذلك قوله تعالى : وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ المُبِينُ﴾ [الحج :11].

 

وتأتي بمعنى الضلال والغواية، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج :53]

 

وتأتي الفتنة بمعنى التلبيس والخلط بين الأمور لإخفاء الحقيقة، ومنها قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ﴾ [آل عمران :7]. وقوله تعالى : ﴿لَقَدِ ابْتَغَوُا الفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة :48].

 

وأضاف جمعة: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كل هذه المعاني، فيما كان يتعوذ من الأدعية في الصلاة، فقد روت السيد عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات, اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» [رواه البخاري ومسلم].

 

علي جمعة الفتن والشهوات المعاصي والذنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟

ترشيحاتنا

وحدات ديزل للطوارئ وانتظام التيار.. ننشر استعدادات الكهرباء لانتخابات الرئاسة

الهيئة العامة للاستعلامات المصرية : مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

براند موبايلات مش معروف في السوق يتفوق على سامسونج.. ما هو؟

احمي نفسك وعائلتك .. طرق الوقاية من الأمراض وعدوى دورات المياه

هذه السورة تعالج سحر المنازل .. اقرأها كل ثلاث أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

فيديو

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ