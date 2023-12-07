عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم الخميس 7-12-2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضروات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، وجاءت الاسعار كالتالي:-

سعر البصل اليوم بين 13 و22 جنيها في للكيلو الواحد.

سعر الطماطم في اليوم بين 4 و7.5 جنيه للكيلو الواحد.

 سعر البطاطس اليوم بين 9 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر الكوسه اليوم بين 8 و14 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر الخيار الصوب بسوق العبور بين 10 و14 جنيهًا للكيلو الواحد.

 وسجل سعر الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

رغم ثبات الطماطم.. تراجع كبير في أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

الطماطم بـ 13 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

 وبلغ سعر البسلة اليوم بين 22 و26 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر الباذنجان البلدي اليوم بين 3 و4.5 جنيهات للكيلو الواحد.

 

 وسجل سعر الباذنجان الرومي اليوم بين 1.5 و4.5 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الباذنجان الأبيض اليوم بين 3.5 و7.5 جنيهات للكيلو الواحد.

البطاطس بـ17 جنيها.. أسعار الخضروات اليوم الخميس

الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

 

سجل سعر الفلفل الرومي الصوب اليوم بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

 سجل سعر الفلفل الحامي البلدي اليو بين 5 و7جنيهات للكيلو الواحد.

 سجل سعر الملوخية اليوم بين 9 و11 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر الفاصوليا اليوم بين 5.5 و8.5 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الباميا اليوم  بين 34 و40 جنيهًا للكيلو الواحد 

 سعر الثوم اليوم بين 40 و70 جنيهات للكيلو الواحد.

 

 

اسعار الخضروات اليوم ارتفاع سعر كيلو الطماطم سعر كيلو الفلفل سعر كيلو الخيار سعر كيلو البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: فيفا رفض تعيين جمال محمد علي مديرا فنيا لاتحاد الكرة

الصين تصدر إنذارا ضد كوارث محتملة متعلقة بالطقس خلال ديسمبر

دعاء لطرد النكد من المنزل.. 10 كلمات تبعد عنك المشاكل والهم والكرب

الخارجية الفلسطينية تدين الهجوم والتحريض اللذين يمارسهما الاحتلال على جوتيريش

لمواجهة النفوذ الصيني.. أستراليا توقع معاهدة أمنية مع بابوا غينيا

حزب الله: استهداف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ