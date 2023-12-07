أسعار الخضروات اليوم الخميس 7-12-2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضروات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، وجاءت الاسعار كالتالي:-

سعر البصل اليوم بين 13 و22 جنيها في للكيلو الواحد.

سعر الطماطم في اليوم بين 4 و7.5 جنيه للكيلو الواحد.

سعر البطاطس اليوم بين 9 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكوسه اليوم بين 8 و14 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر الخيار الصوب بسوق العبور بين 10 و14 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

وبلغ سعر البسلة اليوم بين 22 و26 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر الباذنجان البلدي اليوم بين 3 و4.5 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر الباذنجان الرومي اليوم بين 1.5 و4.5 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الباذنجان الأبيض اليوم بين 3.5 و7.5 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الفلفل الرومي الصوب اليوم بين 6 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الفلفل الحامي البلدي اليو بين 5 و7جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الملوخية اليوم بين 9 و11 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفاصوليا اليوم بين 5.5 و8.5 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الباميا اليوم بين 34 و40 جنيهًا للكيلو الواحد

سعر الثوم اليوم بين 40 و70 جنيهات للكيلو الواحد.