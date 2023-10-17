الطماطم بـ 13 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، وفقا للأسواق بين الارتفاع والانخفاض.

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة كما نشرتها بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الطماطم / كيلو

13.18 جنيه



البطاطس / كيلو

أدنى17.33 جنيه



الليمون البلدي / كيلو

15.18 جنيه



البامية / كيلو

38.06 جنيه



الملوخية / كيلو

10.98 جنيه



ليمون أضاليا / كيلو

13.28 جنيه



اللفت / كيلو

6.43 جنيه



الكوسة / كيلو

15.27 جنيه



كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

284.72 جنيه



كرنب / واحدة

23.67 جنيه

كما جاءت أسعار الفاكهة كالتالي:



الموز البلدي / كيلو

19.37 جنيه



التفاح المحلي / كيلو

31.53 جنيه



الخوخ / كيلو

28.33 جنيه



البرقوق / كيلو

33.13 جنيه



نبق / كيلو

30.75 جنيه



موز مغربي / كيلو

18.88 جنيه



موز مستورد / كيلو

31.57 جنيه



موز بيكو / كيلو

18.14 جنيه



لارنج / كيلو

7.5 جنيه



كيوي (كرتونة) / كرتونة

294.94 جنيه



