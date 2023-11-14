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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 4.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، وفقا للأسواق بين الارتفاع والانخفاض.

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة كما نشرتها بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

طماطم

من سعر : 4.5 جنيه إلى سعر : 8.5 جنيه

بطاطس

من سعر : 10 جنيهات إلى سعر : 14.5 جنيه

بصل

من سعر : 17.5 جنيه  إلى سعر : 20 جنيها

كوسة

من سعر :  3 جنيهات إلى سعر : 7 جنيهات

فاصوليا

من سعر :  5 جنيهات إلى سعر  6.5 جنيه

باذنجان بلدي

من سعر : 1.5 جنيه إلى  3 جنيهات

باذنجان رومي

من سعر : 1 جنيه إلى سعر : 3 جنيهات

باذنجان ابيض

من سعر : 1.5 جنيه إلى سعر : 3.5 جنيه

فلفل رومي بلدى

من سعر : 4.5 جنيه إلى سعر : 7.5 جنيه

فلفل حامى بلدي

من سعر : 4 جنيهات إلى سعر : 7 جنيهات

فلفل ألوان (اصفر-احمر-برتقإلى)

من سعر : 22 إلى 30 جنيها 

ملوخية

من سعر : 3.5 جنيه إلى سعر 4.5 جنيه

خيار بلدى

من سعر : 2.5 جنيه إلى سعر : 4.5 جنيه 

بامية

من سعر : 29 جنيها إلى سعر : 33 جنيها 

بسلة

من سعر : 20 جنيها  إلى سعر 22 جنيها

قلقاس

من سعر : 8 جنيهات إلى سعر : 9 جنيهات

بطاطا

من سعر : 2.5 جنيه إلى سعر : 5.5 جنيه

ثوم

من سعر : 18 إلى سعر : 38

 

بصل اخضر( الرابطة كيلو)

من سعر : 10 جنيهات 

كرنب (الواحدة 3 كيلو)

من سعر :  جنيه 2.5 إلى سعر  3.5 جنيه

كما جاءت أسعار الفاكهة كالتالي 

برتقال بلدى من سعر : 4.5 إلى سعر : 6 جنيهات

برتقال سكرى من سعر : 5 إلى سعر : 7 جنيهات

نارنج من سعر : 2 إلى سعر : 4 جنيهات

يوسفى من سعر : 5.5 إلى سعر : 8 جنيهات

جريب فروت من سعر : 4 إلى سعر : 6 جنيهات

ليمون حلو

من سعر : 7 إلى سعر : 10 جنيهات

ليمون بلدى

من سعر : 5 إلى سعر : 7.5 جنيه

عنب رومى احمر

من سعر : 10 إلى سعر : 16 جنيها 

عنب مستورد أصفر 35 جنيها

تفاح امريكى إيطإلى (كرتونة 20 كيلو)

من سعر : 25 إلى سعر :  35 جنيها 

رمان

من سعر : 8 إلى سعر : 18 جنيها 

فراوله

من سعر : 20 إلى سعر : 30 جنيها 

كانتلوب

من سعر : 10 إلى سعر : 14 جنيها 

كاكا

من سعر : 10 إلى سعر : 18 جنيها 

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