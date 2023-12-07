عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنظيم عالي المستوى .. رئيس «المصريين الأحرار»: أتوقع مشاركة كثيفة بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد عصام  خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استعدت بشكل جيد لـ الانتخابات الرئاسية المصرية وتم توفير تيسيرات كثيرة لتسهيل العملية الانتخابية للناخب .

 

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمحافظة الأقصر لرصد الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية: بطاقات تصويت بطريقة برايل فى الانتخابات الرئاسية 2024

 

وقال عصام خليل في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "نشهد تنظيمًا عالي المستوى للانتخابات الرئاسية المصرية من الهيئة الوطنية".

 

 وأضاف عصام خليل: "على المصريين المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والمصريين سيشاركون في الانتخابات لمصلحة وطنهم".

 

 وتابع عصام خليل: "المصري عندما يكون أمام تحدِ كبير يساند ويقف خلف الدولة"، مضيفًا: "الدولة تواجه تحديات اقتصادية وتحديات إقليمية خاصة مع التصعيد المستمر في قطاع غزة ".

 

 وأكمل عصام خليل: "أتوقع تواجد الملايين أمام المقار الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية"، مضيفًا: "نوجّه الشكر لكل الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات ".

 

ولفت عصام خليل: "قمنا بتنفيذ حملات طرق أبواب في مختلف المحافظات من أجل التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

المصريين الأحرار الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

ترشيحاتنا

خطف مراته مرتين.. حكاية غريبة وراء زواج الفنان عبد السلام النابلسي

مجلس الصحفيين يزور الجرحى الفلسطينيين والأطفال المبتسرين خلال علاجهم بمصر

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بـ حي الصبرة بمدينة غزة

حكاية المادة (99).. طلب جوتيريش تفعليها بعد 52 عاما بسب كارثة غزة

سوبر هيرو.. تصريحات مثيرة للجدل للفنانة ياسمين صبري

بـ131 جنيها.. المصل واللقاح تطرح تطعيم السعار بفروع الشركة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تصميم مختلف .. جنات تستعرض رشاقتها | شاهد

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ