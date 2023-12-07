تنظيم عالي المستوى .. رئيس «المصريين الأحرار»: أتوقع مشاركة كثيفة بالانتخابات الرئاسية

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استعدت بشكل جيد لـ الانتخابات الرئاسية المصرية وتم توفير تيسيرات كثيرة لتسهيل العملية الانتخابية للناخب .

وقال عصام خليل في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "نشهد تنظيمًا عالي المستوى للانتخابات الرئاسية المصرية من الهيئة الوطنية".

وأضاف عصام خليل: "على المصريين المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والمصريين سيشاركون في الانتخابات لمصلحة وطنهم".

وتابع عصام خليل: "المصري عندما يكون أمام تحدِ كبير يساند ويقف خلف الدولة"، مضيفًا: "الدولة تواجه تحديات اقتصادية وتحديات إقليمية خاصة مع التصعيد المستمر في قطاع غزة ".

وأكمل عصام خليل: "أتوقع تواجد الملايين أمام المقار الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية"، مضيفًا: "نوجّه الشكر لكل الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات ".

ولفت عصام خليل: "قمنا بتنفيذ حملات طرق أبواب في مختلف المحافظات من أجل التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية".