تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمحافظة الأقصر لرصد الانتخابات الرئاسية

أعلن محسن الشامى، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية للسلامة العامة بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الإجراءات التى تقوم بها محافظة الأقصر استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، والمزمع عقدها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، تم رفع درجة استعداد وتشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن جميع الجهات المعنية.



وقال الشامى إنه تم التنسيق والمرور مع رؤساء المراكز والمدن ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وهيئة الإسعاف والصحة والرعاية الصحية وشركة المياه وشركة الكهرباء على جميع المقرات الانتخابية والأماكن المحيطة بالمقرات الانتخابية، كما تم التأكد من جاهزية المقرات الانتخابية بجميع المرافق ومحتوياتها من الداخل‏.

وأكد أنه تم توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم وضع خطة انتشار لمرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توفير مولدات كهرباء بالمقرات الانتخابية طوال فترة الانتخابات الرئاسية، كما تم افتتاح فيديو كونفرنس من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ للمتابعة والإبلاغ عن أي طارئ في حينه.

من جانبه، عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا استعدادا للانتخابات الرئاسية بحضور جميع الجهات المعنية، منوها إلى جاهزية جميع المقرات الانتخابية بالمحافظة.