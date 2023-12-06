إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ الأقصر

أصيب 16 شخصا بمدخل قرية النمسا جنوب الأقصر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص وتم نقل المصابين لمستشفي إسنا التخصصي.

وكان قد تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بانقلاب السيارة رقم 2624 ص ب ص وأصيب 16 شخصا بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج في المخ وجروح متفرقة.



وتبين، أن الحادث وقع بين قرية النمسا ومركز السباعية على الطريق الصحراوي، مما تسبب فى إصابة 16 شخصا، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.