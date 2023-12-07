غرفة صناعة الحبوب تدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار السنوات الماضية في كافة المجالات المختلفة ،كما أن ما يحدث في غزة وبعض الدول المجاورة يحتم على الجميع بالمسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريين عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات ، لافتا الى انه سيتم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغترين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال لجان المغتربين خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

ودعا عبد الغفار السلاموني، كافة الفئات وأعضاء الغرفة والتجار وكافة المتعاملين مع غرفة صناعة الحبوب في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطني لأعضاء الغرفة في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد.