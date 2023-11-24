هنية: هذا الموقف كان واضحا في خطاب الرئيس السيسي بمؤتمر دعم فلسطين

أشاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير قطاع غزة لا سيما من دولتي مصر والأردن الشقيقتين.

وقال "هنية" خلال تصريحات له منذ قليل ، إن هذا الموقف كان واضحا في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في المهرجان المصري الحاشد.

رفض تهجير الفلسطينيين

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، اليوم الجمعة، رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسراً خاصة إلى الأردن ومصر وهذا كان حاسماً في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال هنية إن حركة المقاومة خاضت برعاية الأشقاء في مصر وقطر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن.

وأعرب هنية عن شكره لمصر وقطر، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعب فلسطين من تحقيق تطلعاته.

وأكد إسماعيل هنية على الالتزام بالهدنة وتبادل الأسرى طالما إسرائيل ملتزمة، مضيفاً أن ضحايا الحرب في غزة هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.



وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إلى أن تنازل الاحتلال عند شروط فلسطين أمام المقاومة الباسلة ووافق على شروط الهدنة، لافتاً إلى أنه تم إدارة المفاوضات بحرص على وقف المجازر والا يفرض العدو أجندته والهروب من تبادل الأسرى.