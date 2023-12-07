رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم أسلحة مميتة في غزة

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي فشل في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل تشن حملة إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف أن ما يجري في قطاع غزة يضرب أسس العدالة الدولية في مقتل، والمنظمات الأممية فشلت في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة .

وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل تستخدم أسلحة قاتلة ومميتة بشكل غير مسبوق في قطاع غزة".

وأكمل: "المنظومة الدولية تشارك في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة".