عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال في غزة بـ الصواريخ

صدى البلد

استهدفت كتائب القسام اليوم الخميس غرف قيادة الإحتلال بمنظومة الصواريخ رجوم في المحور الجنوبي لمدينة غزة".

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟

لعدة أسباب.. شوبير يبدي تخوفه من لقاء الأهلي وشباب بلوزداد

ترشيحاتنا

مفاجأة.. مارسيل كولر خارج قائمة أفضل مدرب فى إفريقيا

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال في غزة بـ الصواريخ

الصورة الرقمية بـ 5 دولار.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة؟

سفارة الصين بالقاهرة تبعث برسالة شكر للدولة المصرية والرئيس السيسي

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

الشناوي ينافس ياسين بونو وأونانا على لقب أفضل حارس فى إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

فيديو

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ