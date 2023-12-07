هيئة الاستعلامات: مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية.

وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات، أن انتخابات 2024 أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الحوار الوطني خلق مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

ولفتت الهيئة العامة للاستعلامات إلى ان الجهات المصرية وفي مقدمتها الإعلام سعت لخلق مناخ من التنافسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات: مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الأيام الثلاثة جاء مُشرفًا ويليق بالاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد.