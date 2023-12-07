رمى جثته فى الترعة.. جزار ينهى حياة سائق لسرقة توك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ، بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، جزار، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجرءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقرر بقيامه باستدراج المجنى عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة.

وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتخلص من جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور واستولى على المركبة .

وأضاف أنه استعان بسائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية "تم ضبطه"، للتوسط فى بيع المركبة لعميل "سيئ النية" (سائق حفار) "تم ضبطه"، كما أكد أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه، وبمواجهة المتهمين سالفى الذكر أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.