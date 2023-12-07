عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لمحمد بن سلمان: نرحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران

بوتين ومحمد بن سلمان
بوتين ومحمد بن سلمان

رحبت روسيا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران.

جاء ذلك، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة اليوم الخميس.

وأعرب بوتين خلال لقاءه الأمير محمد بن سلمان عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

وأكد الجانبان على أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي، والتعاون بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تضافر الجهود في إجراء مفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول مصادر تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على معسكر بيرانيت الإسرائيلي على حدود لبنان

4 شهداء بينهم طفل وإصابات في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة


وفي الشأن السوري، أشاد الجانبان بقرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، وأعربا عن تطلعهما في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وحل الأزمة السورية وتسيير العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة في عمليات إجلاء عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، وما قدمته من مساعدات إغاثية وإنسانية للشعب السوداني.

جامعة الدول العربية تهديد الأمن جامعة الدول جمهوري برنامجها النووي رئيس الروسي فلاديمير بوتين رعايا الدول الشقيقة زيارة الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

موضوعات متعلقة

مصالح واستثمارات مشتركة بين السعودية وروسيا.. تفاصيل

مباحثات روسية سعودية خلال زيارة بوتين إلي المملكة

روسيا والسعودية تعربان عن قلقهما البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود بشمال غزة جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى

أردوغان من أثينا: نأمل أن ندشن عهدا جديدا في العلاقات مع اليونان

تجدد الغارات والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

إسرائيل تعلن محاصرة منزل السنوار.. ماذا يحدث؟

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال في غزة بـ الصواريخ

ترشيحاتنا

أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

بشري .. اكتشاف علاج جديد لمرضى التوحد

المادة 99 .. حكاية ميثاق طالب أمين عام الأمم المتحدة بتفعيله لأول مرة بشأن غزة

فيديو أثار الجدل.. ماذا تعرف عن قنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة؟

حدث نادر بعد أيام.. ظهور صادم لحلقة النار في السماء

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ