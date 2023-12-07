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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للاستمتاع بالمظاهر السياحية الخلابة| الطيارون الدوليون يحلقون بسماء مصر بمسابقة Fly in Egypt

المسابقة الدولية
المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي

أقيمت فعاليات المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي في مصر ، والتي تعتبر الثانية من نوعها تحت رعاية الاتحاد العالمي للرياضات الجوية FAI  ، بعد نجاح جولتها الأولى العام الماضي.

المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي


شهد رالي الطيران المصري 2023 حضور عدد كبير للطيارين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، محلقين في سماء مصر تحت أشعة الشمس الدافئة فوق اربع محافظات من أجمل البقاع السياحية في مصر والعالم .


وحلق الطيارون على ارتفاع مناسب يسمح لهم بالاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية الشهيرة والتقاط الصور التذكارية، حيث يعد حدثا رياضيا مميزا يساهم بفاعلية في الترويج السياحي وتنشيط السياحة الرياضية في مصر .

المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي

قال ياسر المنيسي منظم المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023  للطيران الترفيهي في مصر، ان الحدث هذا العام يأتي بعد نجاح دورته الأولى العام الماضي .

المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي

وأضاف المنيسي ، ان دورة هذا العام من الرالي كانت لمدة 9 ايام وقامت بالمرور على 4 محافظات مختلفة بدأت بمنطقة بالهرم وسقارة بمحافظة الجيزرة ثم الأقصر واسوان و ابوسمبل ثم العودة مرة اخرى الى اسوان ثم مدينة الجونة لاقامت ايفنت الجونة اير شو .

المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي


وتابع منظم المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023  للطيران الترفيهي فى مصر ، انه خلال الايفنت تم عمل عروض اير شو مختلفة لاول مرة بمدينة الجونة والطيران بارتفاع منخفض من خلال طيارتين سويا او طيارة منفردة .

المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي

والجدير بالذكر ان المسابقة الدولية Fly in Egypt rally 2023 للطيران الترفيهي فى مصر ، اقيمت تحت رعاية  وزارة الطيران المدني، و نادي الطيران المصري، وزارة السياحة و الاثار و هيئة تنشيط السياحة، وزارة الشباب والرياضة .

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