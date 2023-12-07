موقف شيكابالا من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في المران الجماعي للفريق، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.