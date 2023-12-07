خالد زكي وأحمد السبكي في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء فى المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وكان فى مقدمة الحضور الفنان خالد زكي والمنتج أحمد السبكي وتتلقى العزاء شقيقتها رانيا فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي.

بدأ منذ قليل عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور أفراد أسرتها.





غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها



وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

ودعت الفنانة ناهد السباعي، لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بمنشور مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وداعاً للفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سيبتيني لوحدي قومي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك انتي عمري وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها”.