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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: لماذا يعتزل شيكابالا وهو أفضل لاعب في مصر؟

شيكابالا
شيكابالا

أكد كريم ذكري نجم نادي الزمالك والمصري السابق، أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، من أهم المواهب المتواجدة على الساحة في الوقت الراهن.

وقال ذكري في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار” : "لو محمود عبدالرازق شيكابالا بطّل كرة مين هيلعب؟".

وواصل : "مادام اللاعب يعطي في الملعب وموهبة فذة مثل شيكابالا، لماذا يعتزل؟، في الوقت الحالي لا توجد موهبة مثل عبدالله السعيد لاعب بيراميدز وشيكابالا في مصر".

وشدد : "في حال أن اللاعب مؤثر في الملعب مع فريقه أكون مع قرار استمراره وعدم الاعتزال، ومن المفترض تواجد شيكابالا في منتخب مصر مع روي فيتوريا".

وأضاف : "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.. يجب عدم النظر إلى الأعمار السنية أو لون التيشرت، في حال أن اللاعب يقدم أفضل ما لديه في الملعب ويفيد المنتخب، أفكر في ضمه للقائمة".

وأتم نجم الزمالك والمصري السابق تصريحاته: "أرفض رحيل أحمد سيد "زيزو" عن صفوف نادي الزمالك، وأتمنى تجديد عقد شيكابالا لمدة موسم أو موسمين على الأقل".

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