رأس غارب.. استمرار أعمال لجنة تسليم الملاك والمستأجرين في منطقة العشوائيات

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن استمرار أعمال لجنة تسليم الملاك والمستأجرين والمقمين في منطقة العشوائيات، ضمن المرحلة الثالثة، بوحدات بديلة (بلوك، شقة) في منطقة حي الروضة.

وأكد اللواء نديم أنه تم اليوم تسليم عدد (106) بلوك للملاك الذين اختاروا البديل عن العشوائيات في حي الروضة. كما تم تسليم عدد (29) وحدة سكنية (شقة) للمستأجرين، وعدد (69) بلوك للملاك المتضررين من السيول، بالإضافة إلى عدد (113) وحدة للمستحقين في عمارات الصحراوية برأس غارب.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرت المعاينات اللازمة لضمان جاهزية الوحدات، وتمت إزالة المنازل القديمة ورفع مخلفات إزالة المنازل، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان تسليم باقي الوحدات في الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، أشار اللواء نديم إلى أنه تم اليوم تسليم عدد (2) بلوك للملاك، وتسليم عدد (1) شقة لأحد المستأجرين الذين اختاروا البديل عن العشوائيات.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتوفير سكن للمتضررين وتحسين ظروف الحياة للمواطنين في مناطق العشوائيات.