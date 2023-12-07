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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ينظم حملة إغاثة وجمع تبرعات لأهالي غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ينظم إتحاد طلاب جامعة الاسكندرية حملة إغاثة وجمع تبرعات عينية "أطعمة- بطاطين- ملابس" لأهالي قطاع غزة، وذلك بجميع مقرات إتحاد الطلاب بكليات جامعة الاسكندرية.

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وأشارت الجامعة في بيان إلى فرز وتعبئة هذه التبرعات وتجهيزها تمهيداً لإرسالها لنجدة الشعب الفلسطـيني الأعزل عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، كنوع بسيط لمؤازرتهم في محنتهم، ولن يتم قبول أي تبرعات مادية.

يأتي هذا تضامناً مع الشعب الفلسطيني فى دفاعه عن حقوقه المشروعة ورفعاً للمعاناة عنهم، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه أهالي قطاع غزة الدكتور علي عبد المحسن القومي للحوكمة الشعب الفلسطيني رئيس جامعة الاسكندرية شئون التعليم شئون التعليم والطلاب

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