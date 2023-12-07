عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا يحث الجمهوريين على تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى

صدى البلد

استغل ديفيد كاميرون، وزير خارجية المملكة المتحدة، رحلته الافتتاحية إلى الولايات المتحدة في منصبه الحالي لمناشدة الحزب الجمهوري، وحثه على تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية بعيدة المدى. 

 

أكد كاميرون، وفقا للجارديان، أن مثل هذه المساعدة تقدم قيمة ممتازة مقابل المال، مستشهداً بالتدمير الكبير الذي لحق بما يقرب من نصف الأصول العسكرية الروسية قبل الحرب بما لا يتجاوز 10% من ميزانية الدفاع الأمريكية.

 

في كلمته أمام منتدى أسبن الأمني في واشنطن، أكد كاميرون على أهمية استمرار صبر الغرب فيما يتصل بالتقدم العسكري الذي تحرزه أوكرانيا. وعارض وضع خطوط حمراء على المساعدات الغربية، باستثناء قوات حلف شمال الأطلسي التي تخوض صراعا مباشرا مع روسيا. وشدد كاميرون على أن توفير المزيد من الأسلحة بعيدة المدى أمر ضروري لنجاح أوكرانيا.

 

كانت لهجة كاميرون بمثابة خروج، إن لم يكن تحولاً كاملاً، عن موقف المملكة المتحدة السابق. ودعا إلى تغيير السياسة الغربية تجاه روسيا، ودعا إلى الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي في الغرب، وليس مجرد تجميدها. واعترف كاميرون بالمخاوف المحتملة بشأن هذه الخطوة، مثل تأثيرها على الاستثمارات والانتهاكات المحتملة للتعهدات القانونية السابقة. ومع ذلك، أعرب عن عدم وجود أدلة تشير إلى أنها ستكون فكرة سيئة.

 

ووفقاً لكاميرون، فإن الأصول المصادرة يجب أن تكون بمثابة دفعة أولى للتعويضات التي ستضطر روسيا في النهاية إلى دفعها مقابل الغزو غير القانوني لأوكرانيا. وخطط لمناقشة هذا الاقتراح في محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

 

في خطابه، أبدى كاميرون شعورا بالتفاؤل بشأن أوكرانيا، وهو ما يتناقض مع اللهجة الأكثر تحفظا للحكومة البريطانية منذ رحيل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. وشجع الجمهوريين على عدم فقدان الأمل، وسلط الضوء على استعادة أوكرانيا لنصف الأراضي التي استولت عليها روسيا والأضرار الكبيرة التي لحقت بالأسطول الروسي في البحر الأسود.

 

وشدد كاميرون على أهمية الدعم الدولي، مؤكدا: "طالما لم تتجاوزوا الخط الأحمر المتمثل في قتال جنود الناتو للجنود الروس، فيجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمواصلة دعم أوكرانيا". وأشاد بتأثير توريد أسلحة طويلة المدى من طراز ACTMS إلى أوكرانيا في أكتوبر، مما أدى إلى تبديد التردد السابق بشأن التهديدات التصعيدية.

 

ومع ذلك، فإن دعوة كاميرون لزيادة الدعم تأتي في منعطف حرج، حيث قام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بمنع مشروع قانون تمويل إضافي يتضمن مساعدات مالية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، إلى جانب أحكام لتعزيز أمن الحدود. ويثير التصويت بأغلبية 49 صوتًا مقابل 51 مخاوف بشأن فشل الكونجرس في الموافقة على مزيد من التمويل لأوكرانيا قبل نهاية العام، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الديناميكيات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

ديفيد كاميرون المملكة المتحدة أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

ترشيحاتنا

بعد تجريد الفلسطينيين العزل من ملابسهم.. الاحتلال يعترف: نحقق مع ارتباطهم بحماس

بسبب شهداء غزة.. إيمان الحصري تحرج مستشار ترامب

البيت الأبيض: لم نعط موعدا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة

مستشفى كمال عدوان.. استشهاد كادر طبي كبير في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. صور

في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

لماذا لم يوثق المصري القديم أي اكتشاف لحفرية الديناصور.. تفاصيل مدهشة

بإطلالة شبابية .. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ