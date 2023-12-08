جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

جمعة مباركة دعاء قصير، يستحب للمسلم أن يكثر من الأدعية يوم الجمعة ويشارك هذه الأدعية مع اصدقائه وأقاربه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتبادل الأدعية بعد صلاة الجمعة مباشرة، كما أن من فضائل يوم يوم الجمعة أن باب الدعاء فيه مفتوح وسنن كثيرة أبسطها التبكير إلى أداء الصلاة ووالتطيب والاغتسال، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ هذا يومُ عيدٍ جعلَهُ اللَّهُ للمسلمينَ فَمن جاءَ الجمعةِ فليغتسل وإن كانَ عنده طيبٌ فليمَسَّ منهُ وعليكم بالسِّواكِ، ومن فضائل يوم الجمعة التي أوصانا بها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن فيه ساعة إجابة لا يسأل العبد ربه من خير إلا أنعم عليه به وأجابه.



جمعة مباركة دعاء قصير نقول فيها، ربي اقسم لنا في هذه الجمعة المُباركة خير الأقدار وأبركِ الأرزاق وأسعد اللحظات.

-فاجئنا يا رب في هذه الجمعة بشيءٍ أردناهُ وتمنيناهُ وما زال في علم الغيب، فاجئنا بشيء يجعلنا نسجدُ شكراً ونبكي فرحاً يا الله.

-اجعلها يا الله جمعةً تحملُ في لحظاتها أجمل الاعطيات وأوفر الحظ والنصيب، جمعة طيبة.

-اكتب لنا يا كريم في هذا اليوم المُبارك من يوم الجمعة إجابةً لكل رجاء في صدورنا وتيسيراً لكل أمورنا وسعادة لا تُفارق قلوبنا ونوراً يُغلفُ أرواحنا.

قيل في دعاء يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة الكثير، عن أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"، وفي قول آخر "سيد الأيام هو يوم الجمعة".

-اللهم في يوم الجمعة قرب ما تراه خيراً لنا وابعد عنا ما نراه شراً لنا، وصل وسلم على نبينا محمد، جمعة مباركة.

اللهم نسألك في هذه الجمعة المباركة راحة البال ونسمات الاطمئنان وشذى الهدوء وسلام القلب ويسر لنا كل أمورنا يا كريم.

يا رب سخر لنا في هذه الجمعة من حظوظ الدنيا ما تعلم أنها الخير والصلاح لنا.

وفي صباح يوم الجمعة، اللهم جنبني الحيرة والتشتت وألهمني بقرار به أستقيم، جمعة مباركة.

-اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

-اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

فى هذه الأوقات المباركة من يوم الجمعة اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

أدعية يوم الجمعة مستجابة

أدعية يوم الجمعة مستجابة، دلت العديد من الأحاديث النبوية على أن أدعية يوم الجمعة مستجابة، لذا نصح العلماء جموع المسلمين باستغلال كل دقيقة في يوم الجمعة في الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي والتطيب والسواك والحرص على الحضور لصلاة الجمعة مبكرا تلك أفضل الأعمال في يوم الجمعة، خاصة وأنه اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون لذكر الله كأنه العيد الأسبوعي لهم.

ويستحب أن يقول المسلم في أدعية يوم الجمعة مستجابة، يا الله أكرمنا بحق هذه الجمعة الطيبة الحظ الجميل والقدر السعيد والعيش الرغيد والقلوب المُطمئنة الرضية.

-فى هذه الليلة المباركة اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛صلاة قوة وعافية ومدد،تحمي بها الروح والجسد والأهل والمال والولد،ولا يقدر بها علينا أحد، وتحفظنا بها من العين والجن والشر والسحر والحسد ولا يحصر نورها الحد والعدد،بحق قل هو الله أحد.الله الصمد لم يلد.ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب.. بهما عز نصرنا.. لا بجاه ومنصب.. ومن أراد ذلنا.. من قريب وأجنبى.. سيفنا فيه قولنا.. حسبنا الله والنبى حسبنا الله ونعم الوكيل .

-وفي هذه الجمعة نسأل الله الكتف الثابت الذي لا تهون عليه مواجعنا.

اللهم جمعةً مليئة بالأفراح مغمورةً بالسلام مُحملةً بالأخبار الجميلة والبُشرى السعيدة يا أكرم الاكرمين.

الحمد لله الذى لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

-اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

-لا إله إلا الله إقراراً بربو بيته سبحان الله، خضوعاً لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

-سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

- اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

- اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم إنا نسألك رحمة لكل ميت، و تفريجاً لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفراناً لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج، جمعة مباركة.

-اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة

صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة، تعد الصلاة على النبي يوم الجمعة من أفضل الأعمال، ونصحت دار الإفتاء بالصلاة على النبي خاصة الصلاة الابراهيمية اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

‏اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حَرْفاً حَرْفاً، وعدد كل حرف ألْفا ألْفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألْفا ألْفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كُلِّ ذرة ألْفَ ألْفِ مرة، عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمُك، ونفذ به حكمُك، في برك وبحرك وسائر خَلقك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم

-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وعَلى أزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهْلِ بَيْتِهِ وأزْواجِهِ وذُرِّيَّتِهِ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمَ عَلَى عبْدِكَ ونبيِّكَ وحبيبِكَ سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إخْوَانِهِ، وآَلِهِ، صَلَاةً وسَلَامًا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جِنَانِكَ، ونَسْتَجْلِبُ بِهِمَا أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ، وَنُؤَدِّي بِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا، بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، آمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَهَبَ لَنَا اللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا مِنَّةٍ، وَلَا تَبِعَةٍ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَأَيْنَ كَانَ، وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبَ إِلَّا فِيمَا يُرْضِيكِ، وَلَا نَسْتَعِينَ بِنِعْمَتِكِ إِلًّا فِيمَا تُحِبُّ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم صلِّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تُنْجيِنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتُفَرِّجُ بها عنَّا جميعَ الكُرُبات، وتَقضِي لنَا بها جميعَ الحاجات، وتُطَهِّرُنَا بها مِن جميعِ السيئات، وتَرفَعُنا بها عندكَ أَعلَى الدرجات، وتُبَلِّغُنَا بها أَقْصَى الغاياتِ مِن جميعِ الخيراتِ في الحياةِ وبعد المماتِ يا رب العالمين.

-اللَّهُمَّ بحق هذا اليوم المبارك وأنواره وتجلياته ونفحاته اجْعَلْنَا فِى حِفْظِكَ وَكَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ وَحِزْبِكَ وَحِرْزِكَ وَلُطْفِكَ وَسِتْرِكَ؛ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ, وَمِن شَرِّ كُلِّ ذي شر ، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.بسم الله الرحمن الرحيم (انا فى كنف الله تحصنت بحصن الله وتامنت بامان الله من شر خلق الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم)اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد الذي ما مسح علي مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر.وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

-اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَأَذِقْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَذَّةً وَصَالِهِ.

-اللهم صلّ على سيدِنا محمدٍ صلاةً تملأُ بها خزائنَ السّمواتِ والأرضِ نورا، وتجعلُها لنا وللمومنينَ والمومناتِ فرَجَا وفرَحَا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

اللهم أجعل لنا في هذه الليلة المباركه دعوة لا ترد.وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد واحشرنا في زمرة سيد الخلق