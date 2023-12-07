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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتهم إيران بتورطها في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

صدى البلد

اتهمت الولايات المتحدة إيران بلعب دور مهم في التخطيط لهجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر، وفقا لنائب مستشار الأمن القومي جون فاينر. 

 

في حديثه في منتدى أسبن الأمني، أكد جون فاينر أن الولايات المتحدة تعتقد أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يشارك بنشاط في تخطيط وتنفيذ وتفويض الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تستهدف إسرائيل والشحن في المنطقة.

 

قال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر: "نعتقد أنهم متورطون في تنفيذ هذه الهجمات... وهم يدعمونها"، مشيراً إلى علاقة إيران المزعومة بالأعمال الهجومية التي تقوم بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

 

يأتي هذا الاتهام وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أثارت الحوادث الأخيرة التي تورط فيها الحوثيون مخاوف بشأن أمن طرق الشحن الدولية. 

وقبل أيام فقط، أعلنت الجماعة المتمردة مسؤوليتها عن هجمات على ثلاث سفن تجارية أمريكية في البحر الأحمر، مما أثار ناقوس الخطر بشأن سلامة الأنشطة البحرية في المنطقة.

 

أفاد مسؤول عسكري أمريكي أن سفينة حربية أمريكية نجحت في إسقاط طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. 

وقع هذا الحادث بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجمات على السفن الأمريكية، مما أدى إلى تصعيد الوضع وتسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في البحر الأحمر.

الحوثيين اليمنيين

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