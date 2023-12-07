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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لتوسعة كوبرى 8 أعلى تقاطع الدائري مع طريق الواحات

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى (8) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.

مما يستلزم الغلق الكلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان فقط) بدءً من يوم الجمعة الموافق 8/12/2023 الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9/12/2023 .

ويستلزم ذلك إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

-  تم إستحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال "أسفل الكوبرى" لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الأتوبيس الترددي الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية الطريق الدائرى تحويلات مرورية طريق الواحات

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