العراق .. استهداف محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد بصواريخ | فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في العراق في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن عدة صواريخ استهدفت محيط المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن استهدافها 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة "بدون طيار هجومية" قرب كركوك، كان "دفاعا عن النفس"، منوهة بأن القوات العراقية "أخطرت" بالضربة، دون أن تحدد ما إذا كانت قد أبلغت قبل الضربة أو بعدها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن القوات الأمريكية تعرضت إلى 78 هجومًا في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر الماضي، أسفرت عن 66 إصابة خطيرة.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع قرار يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا.