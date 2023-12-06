المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية



أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق وذلك رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة استهدف مجاهدونا للمرة الثانية هذا اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وأعلن في وقت سابق من اليوم استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة، والتي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 5 مسلحين وتدمير طائرة مسيرة في العراق عن طريق طائرة مسيرة أمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "في 3 ديسمبر، بالقرب من كركوك بـ العراق، اشتبكت القوات المخصصة لقوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، مع 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ردت دفاعًا عن النفس باستخدام طائرة بدون طيار أمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الـ 5 وتدمير الطائرة بدون طيار الخاصة بهم