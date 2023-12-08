خلال الاشتباكات.. كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة أفراد قوات الاحتلال

أعلنت حركة "كتائب القسام" ، اليوم الجمعة، الاشتباك مع قوات إسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وقالت "كتائب القسام" أنهم اكتشفوا قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو واشتبكوا معها.

وجاء في بيان كتائب القسام على تيليجرام: "فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاص".