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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإجراء عمليات إصلاح| إغلاق حارة البطيء بطريق الواحات.. تفاصيل

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لتسيير حركة المرور بعد الإعلان عن الغلق الكلي بحارة البطيء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق أكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكوبري مولالى ٤ مصر ١ من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة وحتي الساعة الثانية عشر مساء. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأعمال خاصة بشبكة الصرف الصحي بحارة البطيء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من مناطق أكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (۱) بالإتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر . 

و سوف يستلزم الأمر إجراء غلق كلي بحارة البطيء بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً اليوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۸ وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم. 

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة  بالتنسيق مع الشركة المنفوخة اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة طريق الواحات أكتوبر طريق الفيوم مدينة الانتاج الإعلامي الواحات

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