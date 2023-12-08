استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارغة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.