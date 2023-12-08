عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق تقاطع الدائري مع طريق الواحات.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى (8) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.

مما يستلزم الغلق الكلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان فقط) بدءً من اليوم الجمعة الموافق 8/12/2023 الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9/12/2023 .

ويستلزم ذلك إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

-  تم إستحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال "أسفل الكوبرى" لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

التحويلات المرورية طريق الواحات الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة محطات الأتوبيس الترددي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

وقع العقد رسميا.. إدارة الزمالك تفاجئ الجماهير وتختار هذا المدرب

موضوعات متعلقة

لإجراء عمليات إصلاح| إغلاق حارة البطيء بطريق الواحات.. تفاصيل

علياء تطلب الخلع: زوجي مش رومانسي

ما ذنب مالك؟.. خناقة السلايف تنتهي بكارثة في العياط (صور)

أزهقوا روحه بعد خروجه من السجن.. جريمة ثأر عمرها 15 عاما بسبب خناقات ستات

تعقيم وحرم آمن.. إجراءات عاجلة من أمن الجيزة بشأن 460 لجنة انتخابية

خاينة وتستاهل.. القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية وزوجها

كروان مشاكل: أخدت 50 ألف جنيه في فيديو المطبخ فقط| اعترافات كاملة

بعد فيديو المطبخ الفاضح.. عرض كروان مشاكل وإنجي حمادة على الطب الشرعي

ترشيحاتنا

حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في محافظتى الفيوم وبني سويف

غلق تقاطع الدائري مع طريق الواحات.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

مدير صحة غزة: نواجه صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء

على مدار 30 عاما.. اكتشافات مذهلة لكاميرا WFPC2 على تليسكوب هابل

أرخص سيارة زيرو تقدمها كيا في مصر موديل 2024.. صور

لو هتسافر عمرة.. أسعار الريال السعودى في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

طريقة عمل لانشون الدجاج.. جديدة وغير تقليدية

إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان البحر الأحمر بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف حقائق صادمة عن الكبدة المجمدة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ