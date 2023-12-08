القبض على شخصين يتاجران فى الأسلحة النارية بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة الأسلحة النارية والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وبحوزتهما (16 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات – 2 خزينة).. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.