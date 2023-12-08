مخدرات وسلاح .. حملات أمنية في أسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى وطلقة) و تنفيذ (830) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.