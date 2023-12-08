الهلال الأحمر الفلسطيني: نستقبل يوميا 200 حالة من المصابين في قطاع غزة

كشف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم إنشاء وحدة ميدانية لتكون نقطة طبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في غزة.



وأضاف لـ القاهرة الإخبارية، أن نستقبل يوميا نحو 200 حالة من المصابين في قطاع غزة، وأن الوضع الصحي في شمال غزة كارثي وبحاجة إلى تدخل أممي لمنع تفاقم الأزمة الصحية.



ولفتت إلى أن طواقمنا تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ونتواصل مع جميع الشركاء لا سيما الهلال الأحمر المصري لوضع برامج وخطط لإنقاذ الجرحى في غزة.



وأشار إلي أن نواجه نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين بغزة، وتم إجلاء نحو 14 ألف نازح بمستشفى القدس في غزة إثر الحصار الإسرائيلي.

