لقطات تظهر القصف الإسرائيلي على شمال غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو يستعرض الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وبثت القناة لقطات حية تظهر القصف الإسرائيلي على شمال غزة.

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 100 إصابة بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أنه في غزة أكثر من 46 ألف جريح ولم يخرج منهم سوى 388 عبر معبر رفح.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.