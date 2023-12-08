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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظة القليوبية تنعى شقيق الفنان أحمد حلمي

الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي وشقيقه

نعت محافظة القليوبية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها.


وقالت المحافظة: تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم، ويوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.


وكتب حلمي، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبدالرحمن.


وتابع “حلمي”: العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء.


وأعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

القليوبية الفنان أحمد حلمى بنها موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صلاة الجنازة

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