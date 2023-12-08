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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس إرادة جيل: نطالب من له حق التصويت بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تيسير مطر
تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل»، إنَّه جرىتحقيق العديد من المكاسب للأحزاب السياسية خلال سباق الانتخابات الرئاسية 2024، مثل تطبيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي، وحرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى الدور المهم الذي تلعبه الأحزاب في العملية السياسية.

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ دور متميز للمصريين في الخارج قاموا به على مدار الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري، ومشاركتهم المشرفة في الانتخابات الرئاسية والتي عكست إحساسهم الوطني وممارستهم للحق الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، ومشاركتهم في مشهد مشرف عبر عن الانتماء لهذا البلد.

وتابع رئيس حزب «إرادة جيل»: «صوت أي ناخب حق له، وهو شريك في هذا الوطن وعليه أن يدلي بصوته، وحزب إرادة جيل أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، ومصرون على بذل الجهود لآخر يوم في الانتخابات بدعوة الجميع للمشاركة في الانتخابات الحالية».

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