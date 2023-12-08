تجهيز 8563 مدرسة كلجان للانتخابات الرئاسية.. وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لحل أي معوقات

انتهت وزارة التربية والتعليم من تجهيز 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم تخصيصها للجان ومقار للانتخابات الرئاسية التي تبدأ بعد غد الأحد على مدار ثلاثة أيام.



ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.



ففي محافظة القاهرة.. قال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا.

وأكد أن محافظة القاهرة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.. مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، موضحا أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.



وأشار إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.



وفي محافظة الجيزة.. أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تجهيز 457 مركزا انتخابيا على مستوى المحافظة، حيث يخص المحافظة 409 لجان بواقع 754 لجنة فرعية والتي ينتخب فيها أكثر من 6 ملايين مواطن، كما توجد لجان للمغتربين للإدلاء بأصواتهم وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.



ووجه وكيل الوزارة مديري عموم الإدارات التعليمية بتواجد مديري المدارس التي بها لجان مع توفير عدد من الموظفين (خدمات معاونة) للتواجد بالمدرسة لحل أي معوقات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمديرية وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لتذليل أي عقبات والعمل على حلها فورا.



وفي الغربية.. أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية نظمت تحت شعار "من حقي أن أشارك في اختيار رئيسي.. أنا أشارك أنا موجود" ، عددا من الندوات للطلاب من ذوي الهمم لمعرفة حقهم الانتخابي وكيفية إجراء العملية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرقم الخاص بهم للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري القادم، بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة للإعاقات الثلاثة، والدمج التعليمي.



وأشار إلى أنه تم تنظيم حملة توعية عن الانتخابات الرئاسية، ودور أبنائنا في الحق الانتخابي من أجل حياة ديمقراطية، تشمل جميع أفراد المجتمع، ومن أجل المشاركة في الحياة الديمقراطية لاستكمال طريق التنمية.



وفي أسوان.. انتهت المحافظة من تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم 12 لجنة للوافدين بكافة مقرات المراكز واللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن.



وفي بورسعيد.. انتهت المحافظة من إعداد كافة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم حوالي 533 ألفا و533 ناخبا موزعين على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.



وحثت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المواطنين والمعلمين والطلاب على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.. مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.



وأوضحت أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ستكون جاهزة على أعلى مستوى لاستقبال الانتخابات الرئاسية.



وفي مطروح.. أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن الانتخابات الرئاسية تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلالها بث رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار اقتصاديا واجتماعياً.



وأكد شحاتة أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح على أتم استعداد للمشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة انطلاقها يوم الأحد المقبل.



وأكد وكيل الوزارة أن مدارس المحافظة يوجد بها 116 لجنة ومقرا انتخابيا وفي كامل الجاهزية لاستقبال الناخبين مع تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

