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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحزن يسيطر على أسرة شقيق الفنان أحمد حلمي عقب دفنه ببنها

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

سيطر الحزن الشديد على ملامح الفنان أحمد حلمي وأفراد أسرته عقب تشييع جثمان شقيقه خالد، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم ودفنه بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.
ونعت محافظة القليوبية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها.
وقالت المحافظة: تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم، ويوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.


وكتب حلمي، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبدالرحمن.


وتابع حلمي: والعزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر.. نسألكم الدعاء.
وأعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

الفنان أحمد حلمى منطقة الشموت ببنها بنها القليوبية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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