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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام مؤتمر الحوكمة ومكافحة الفساد بـ طب المنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت فعاليات لمؤتمر الثاني للإداريين بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد الذي نظمة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب المنصورة والذي أقيم علي مدار يومين تحت رعاية أ.د شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وأ.د أشرف شومة عميد كلية الطب وإشراف أ.د غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت الدكتورة غادة القنيشي، إلى أنه تم عقد ورشتى عمل لإكساب الكادر الإداري كلفة المهارات التي تساعدة علي القيام بعملة علي أكمل وجه، مضيفة أن الورشة الأولى  تضمنت شرح وافي عن  مدونة السلوك الوظيفي فى ضوء مكافحة الفساد.


حاضر في الورشة، الدكتور أشرف رفعت الزيني العميد الأسبق بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، والذي شدد علي أهمية وجود معايير أخلاقية تحكم الاداء المهني للموظف العام و هو ما جعل الدولة تتجه إلى الأخذ بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفي. و عليه فإن المدونة تعبير عن المصداقية في علاقة الفرد بجهة عمله و الوفاء بحقوق متلقى الخدمة.

وتضمنت الورشة الثانية، "الجوانب التنظيمية في اعتماد المستشفيات"، حاضر فيها أ.د. أمير منير مدير الإدارة المركزية لضمان الجودة و الاعتماد بمستشفيات و مراكز جامعة المنصورة  وأشار فيها الي اهمية دور الحوكمة المؤسسية في تحقيق متطلبات الحصول على إعتماد الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية (الجهار)، وقام بشرح المعايير ذات العلاقة و التدريب على وسائل تطبيقها في المستشفيات الجامعية.

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الهيئة العامة للاعتماد إعتماد الجودة السلوك الوظيفى المستشفيات الجامعية بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة بالمستشفيات الجامعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة المنصورة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة طاع شئون خدمة المجتمع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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